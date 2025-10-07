República Dominicana registró una inflación interanual de 3,76 % en septiembre

Santo Domingo, 7 oct (EFE).- República Dominicana registró una inflación interanual del 3,76 % en septiembre, mientras que en este último mes la variación fue del 0,34 %, informó este martes el Banco Central (emisor).

El organismo dijo en un comunicado que la inflación se ha mantenido por 29 meses dentro del rango meta del programa monetario de 4,0 % ± 1,0 %, «es decir desde mayo de 2023 y se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas» de América Latina.

El Banco Central añadió que la inflación subyacente interanual se ubicó en el 4,35 % en septiembre, permaneciendo dentro del objetivo establecido por esa institución reguladora.

Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco, explicó el comunicado.

Al analizar los resultados de la variación mensual del índice de precios del consumidor (IPC) general en septiembre de 2025, se observa que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, educación, restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas y tabaco y bienes y servicios diversos.

En sentido contrario, afirmó la información, los grupos transporte, recreación y cultura y comunicaciones registraron reducciones en sus niveles de precios, contribuyendo a que la variación del IPC general fuera de menor magnitud.

De acuerdo a los pronósticos del Banco Central la economía dominicana crecerá alrededor de un 3,5 % en 2025. El crecimiento económico del país fue de 5,0 % el año pasado.EFE

