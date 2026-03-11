República Dominicana registró una inflación interanual de 4,67 % en febrero

Santo Domingo, 11 mar (EFE).- La inflación interanual en República Dominicana fue de 4,67 % en febrero, menor en 31 puntos básicos con respecto al 4,98 % verificado en enero, afirmó este miércoles el Banco Central (emisor).

El organismo afirmó que la inflación interanual en febrero se mantuvo dentro del rango meta establecido en el programa monetario de 4,0% ± 1,0 % por 34 meses consecutivos, es decir, a lo largo de los dos años y diez meses transcurridos desde mayo de 2023 hasta la fecha.

En cuanto a la inflación subyacente interanual, esta se situó en 4,76 %.

De acuerdo al Banco Central, este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

En cuanto a febrero pasado, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,03 %, reflejando la normalización en los niveles de oferta de algunos bienes alimenticios de alta ponderación en la canasta familiar, como el pollo fresco y los plátanos en sus distintas variedades, así como de otros productos agrícolas que fueron afectados por las condiciones climáticas adversas asociadas a las intensas lluvias registradas a finales del año pasado, incluidas las vinculadas a la tormenta Melissa.

El Banco Central aseguró, al detallar las variaciones inflacionarias de febrero, que el segmento alimentos y bebidas no alcohólicas registró una tasa de variación de -0,56 %, producto de las disminuciones de precios en los plátanos verdes y maduros, el pollo fresco, los ajíes, los tomates, las batatas, las zanahorias, las papas, entre otros.

En contraste, los incrementos de precios registrados en los guandules verdes, el bacalao, la carne corriente de res, los refrescos y el café contribuyeron a que la variación en el índice de este grupo no fuese más negativa.

El grupo transporte experimentó una variación de -0,20 %, fundamentada principalmente en las reducciones de precios de los automóviles. Este resultado se evidenció a pesar de las alzas verificadas en las tarifas del pasaje aéreo y los servicios de reparación de vehículos.

En cuanto a la tasa de 0,75 % reflejada en el IPC del grupo restaurantes y hoteles, la misma obedece a los incrementos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento y el servicio de pollo. EFE

