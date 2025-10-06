The Swiss voice in the world since 1935
República Dominicana registra 7.0 homicidios por cada 100,000 habitantes en septiembre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 6 oct (EFE).- El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este lunes de que la tasa de homicidios del mes de septiembre de 2025 fue de 7.0 por cada 100,000 habitantes, en tanto que la tasa acumulada del año se situó en 8.1.

Además, indicó que según el informe de estadística delictiva correspondiente a dicho mes de septiembre, 24 provincias del país registraron tasas de homicidios de un solo dígito.

Mientras, diez territorios presentaron tasas de dos dígitos, lo que muestra que el 70.5 % del país mantuvo una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Pesqueira subrayó que estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público y otras instituciones que integran la Fuerza de Tarea Conjunta. EFE

pma/mf

