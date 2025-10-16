República Dominicana registra un récord de deportaciones de haitianos

3 minutos

Santo Domingo, 16 oct (EFE).- Más de 370.000 haitianos indocumentados han sido deportados desde la República Dominicana en el último año, una cifra récord, tras el endurecimiento de las política migratoria del Gobierno del presidente Luis Abinader, entre denuncias de violaciones a derechos humanos y redadas masivas.

A principios de octubre de 2024, el Gobierno anunció el objetivo de repatriar hasta 10.000 indocumentados por semana para reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas, una medida que afecta especialmente a los haitianos, cuyo país enfrenta una aguda y prolongada crisis que solo en este año obligó a 1,4 millones de personas a abandonar sus hogares.

Desde entonces los operativos no se han detenido y los camiones siguen llegando repletos de haitianos al centro de recepción de migrantes de Haina, a unos 20 kilómetros de Santo Domingo, antes de ser trasladados a la frontera para su deportación.

Doce meses después, parece que el objetivo se ha cumplido: 370.240 haitianos fueron deportados en el último año, mientras que los repatriados en los primeros nueve meses suman 285.614.

Desde abril pasado también está vigente un protocolo en 33 hospitales que vincula el acceso a servicios de salud para los haitianos con la deportación y que es criticado por la ONU y por Amnistía Internacional (AI).

Las autoridades migratorias aseguran, sin embargo, que en todos los operativos se respetan los derechos humanos de los indocumentados.

Abinader advirtió durante su discurso en la reciente Asamblea General de la ONU que su país, que construye un muro en la frontera con Haití, «seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional».

Simón Pérez, coautor del informe ‘Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana’, publicado recientemente, dijo a EFE que la política migratoria dominicana también «afecta a haitianos que tienen su documentación migratoria en regla».

Estos «son sometidos a los llamados procesos de depuración, en los que se les detiene y se les envía a un centro de detención para la revisión de documentación que el mismo Estado dominicano les entregó, como por ejemplo, la cédula de extranjero», explicó.

Otro de los aspectos que Pérez denuncia en el estudio es una discriminación contra los haitianos respecto a otras nacionalidades como la venezolana. Entre los deportados «hay una sobrerrepresentación, muy grande, de las personas inmigrantes haitianas», señaló.

Por otro lado, el estudio también denuncia la muerte de 54 personas «en el contexto de la represión migratoria», las cuales en su mayoría «no han sido investigadas, esclarecidas y ni establecidas responsabilidades penales», indicó Pérez. EFE

pma-mf/gf/rcf

(foto) (video)