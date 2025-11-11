República Dominicana registra una inflación interanual del 4,23 % en octubre

2 minutos

Santo Domingo, 11 nov (EFE).- La inflación interanual en República Dominicana fue del 4,23 %, lo que permite al país permanecer dentro del rango meta del 4,0 % ± 1,0 %, que ha extendido por 30 meses consecutivos.

El Banco Central dijo este martes en un comunicado que la inflación en octubre pasado fue del 0,55 % y que la inflación subyacente interanual se ubicó en el 4,67 % en octubre, también dentro del objetivo de inflación de 4,0 % ± 1,0 % establecido en el programa monetario de la institución.

De acuerdo al organismo fiscalizador de la política monetaria dominicana, este indicador permite extraer señales «más claras» para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía.

Entre estos mencionó los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

El Banco Central afirmó que, al analizar los resultados de la variación mensual de la inflación general correspondiente a octubre de 2025, se observa que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos, que en conjunto explicaron aproximadamente el 90,0 % de la inflación del mes.

El ente emisor indicó en su informe que la variación de 1,13 % registrada en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, la cual explicó más de la mitad de la inflación del mes de octubre, responde principalmente a los incrementos en los precios de los plátanos y guineos en sus distintas variedades, cuyas plantaciones se vieron afectadas por intensas lluvias durante gran parte del mes, incluyendo el impacto inicial de la tormenta Melissa.

En este sentido, los fenómenos climatológicos han tenido su efecto en las regiones productivas, lo que se ha reflejado en el alza de los precios de algunos alimentos con gran ponderación en canasta familiar, agregó la institución reguladora.

Otros rubros alimenticios que registraron aumentos fueron las verduras, yuca, tomates, limones agrios, ajíes, arroz, gandules, bacalao y leche líquida. Algunos productos como el pollo fresco, naranjas, ñame y zanahorias experimentaron reducciones de precios que contribuyeron a que la inflación de este grupo fuera de menor magnitud.EFE

rsl/pma/rao/cpy