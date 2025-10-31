República Dominicana repatriará a sus ciudadanos en Jamaica afectados por huracán Melissa

Santo Domingo, 31 oct (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana repatriará dominicanos que se hayan visto afectados por el paso del huracán Melissa en Jamaica, quienes podrán retornar a su país, de manera gratuita, en vuelos humanitarios de la compañía Arajet, informó este viernes la aerolínea.

Los vuelos empezarán este sábado a las 11:00 hora local (15:00 GMT) desde Kingston a Santo Domingo.

Cada solicitud será evaluada individualmente por la Embajada de la República Dominicana en Jamaica, con el fin de garantizar un proceso justo, transparente y ordenado, indicó Arajet.

Además, al vuelo del sábado se le sumará otro el martes próximo, y los pasajeros puedan reagendar sus vuelos desde y hacia Jamaica sin ningún costo adicional.

Al menos 19 personas han muerto en Jamaica debido al paso del devastador huracán Melissa, que impactó la isla como categoría 5 causando inundaciones y graves daños en la infraestructura.

La ministra de Información de Jamaica, Dana Morris Dixon, informó en las últimas horas que los equipos de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas por el ciclón.

Según los últimos datos provistos por el Gobierno jamaicano, ayer, más del 70 % de los clientes seguían sin servicio eléctrico y 134 carreteras estaban bloqueadas. EFE

