República Dominicana reporta 1,359 millones de dólares en exportaciones de tabaco en 2025

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Santo Domingo, 24 jun (EFE).- Las exportaciones dominicanas de tabaco alcanzaron los 1.359 millones de dólares en 2025, 19 millones de dólares más que el año precedente, para una industria que genera 122.000 empleos directos en el país.

El presidente del estatal Instituto Nacional del Tabaco, Iván Hernández Guzmán, afirmó este miércoles que en República Dominicana operan 130 empresas de zonas francas de tabaco y derivados, 93 % de las cuales están ubicados en la región norte.

El funcionario resaltó, a través de una nota emitida por el instituto, que las exportaciones dominicanas de tabaco aumentaron un 41 % del año 2019 a la fecha.

Hernández señaló que ese crecimiento facilitó nuevas inversiones y se reflejó en el aumento de empleos directos que pasaron de 97.486 en 2019 a más de 122.000 en 2026. El país produce unos 330.000 quintales al año.

Destacó que la industria del tabaco es un motor de la economía nacional y se mantiene como el tercer producto de mayor exportación de República Dominicana, luego del oro e insumos médicos.

A su juicio, el crecimiento de las exportaciones es producto del respaldo que brinda el Gobierno en materia de asistencia técnica, preparación de suelo, entrega de plántulas, semillas, arado de tierras, asistencia en control de plagas, entrega de documentación para importación, exportación, donación de equipos de fumigación, así como la promoción nacional e internacional del sector.

Los puros dominicanos son considerados entre los de mayor calidad en el mundo, con marcas internacionales como Arturo Fuentes y Davidoff, entre otras.EFE

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