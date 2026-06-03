República Dominicana reporta exportaciones por 2.308 millones de dólares entre enero-abril

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Santo Domingo, 3 jun (EFE).- Las exportaciones de República Dominicana alcanzaron los 2.308 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2026, un incremento del 48 % con respecto al mismo período del año pasado, informaron este miércoles fuentes del sector.

La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) destacó el «dinamismo» que continúa registrando ese sector y consideró que esto se suma a los resultados alcanzados durante 2025, año en que las exportaciones generaron más de 5.738 millones de dólares en divisas, para un crecimiento de 33 % con relación a 2024.

La entidad afirmó en un documento que el crecimiento de las exportaciones estuvo impulsado por el sector minero, que se incrementó en un 101,0 % en los primeros cuatro meses, mientras que las exportaciones no mineras registraron una expansión de 15,6 %, reflejando la «fortaleza» y «diversidad» de la oferta exportable dominicana.

Adoexpo estableció que, de acuerdo a un estudio que ejecuta junto a una consultora, las exportaciones generan en la actualidad 144.000 empleos directos e indirectos, lo que representa cerca del 6 % del empleo formal total del país.

La organización empresarial destacó que el país ocupa el segundo lugar en conectividad marítima de la región, solo detrás de Panamá, y el tercer lugar en complejidad económica de Centroamérica y el Caribe, superado únicamente por México y Costa Rica.

Sin embargo, refirió que las exportaciones de bienes representan alrededor del 10 % del producto interior bruto (PIB), cifra inferior al promedio regional de aproximadamente 20 %, lo que evidencia el «amplio potencial» de crecimiento existente.

Para esto, Adoexpo propone la «diversificación inteligente» de mercados, para expandir la exportaciones a Europa, Asia y América Latina, ya que Estados Unidos recibe el 47 % de las exportaciones dominicanas.

El segundo pilar es la «optimización de la logística» exportadora, mediante la digitalización, capacitación, simplificación de procesos y mejora del seguimiento y trazabilidad, áreas donde el país se ubica por debajo del promedio regional.

En tercer lugar, según Adoexpo, se debe integrar a las medianas y pequeñas empresas al comercio exterior, a través de financiamiento, certificaciones y acompañamiento técnico, con el objetivo de descentralizar y ampliar la base exportadora nacional.EFE

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