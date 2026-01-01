República Dominicana reporta ocho muertes entre Nochevieja y Año Nuevo

1 minuto

Santo Domingo, 1 ene (EFE).- Ocho personas murieron y 61 resultaron afectadas en accidentes de tránsito entre la Nochevieja y el Año Nuevo en República Dominicana, informaron este jueves fuentes de socorro.

Con estos ocho fallecimientos se eleva a nueve el número de muertes ocurridas durante la segunda fase del operativo de prevención Navidad: conciencia por la vida 2025-2026.

El balance del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) da cuenta de que cuatro de los fallecidos iban a bordo de motocicletas, tres en vehículos livianos y uno fue producto de un atropello.

El organismo precisó en un boletín que 121 personas fueron atendidas por intoxicación alcohólica, entre las cuales hay 20 menores de edad. También se registraron 19 casos de intoxicación alimentaria.

Otros aspectos destacados por el COE fueron las acciones tomadas para controlar las leyes de tránsito, pues en las últimas 24 horas 3.332 conductores de motocicletas cometieron infracciones. 1.065 de estos vehículos fueron retenidos por las autoridades.

La mayoría de las infracciones de los motociclistas se produjeron al conducir sin el casco protector, otros por violar la luz roja en los semáforos y otros por transitar sin los documentos de ley.EFE

