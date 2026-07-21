República Dominicana se sitúa por primera vez «fuera del mapa del hambre», según la ONU

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Santo Domingo, 21 jul (EFE).- República Dominicana redujo por primera vez la subalimentación por debajo del 2.5 %, lo que la sitúa «fuera del mapa del hambre», de acuerdo con los datos de un informe publicado este martes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El país caribeño bajó la prevalencia de subalimentación del 21.3 %, en el periodo 2004-2006, a menos del 2.5 % en la estimación más reciente, realizada entre 2023 y 2025, según este estudio de la FAO.

El director general de la FAO, Qu Dongyu, felicitó a la República Dominicana en la presentación de este informe, de carácter anual, titulado ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ (SOFI 2026), elaborado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para la Infancia (Unicef).

«La República Dominicana se ha movido por debajo del 2.5 % del umbral de desnutrición y fuera del mapa del hambre», afirmó Dongyu desde la sede de la FAO en Roma.

«No es un país pequeño ni grande, pero la experiencia que se puede aprender de República Dominicana es que no importa un gran o pequeño tamaño, sino el fuerte compromiso político del presidente, del ministro, de los agricultores y de la sociedad para luchar contra el hambre juntos y con una política confiable», indicó.

La dieta saludable cada vez cuesta más

Sin embargo, el porcentaje de población mayor de edad en obesidad aumentó, pasó del 22.4 %, en 2012, al 30.8 % en 2024; asimismo, la anemia en mujeres de 15 a 49 años creció del 19.2 %, en 2012, al 22.4 %, en 2023.

El coste de la dieta saludable en este país caribeño alcanzó los 5,60 dólares por día y persona, en 2025, frente a los 5.40, en 2024 y 5.21, en 2023.

Además, alrededor de 1.9 millones de personas en República Dominicana no pudieron permitirse una alimentación saludable en 2025, equivalente al 16.2 % de la población.

Por su parte, el presidente dominicano, Luis Abinader, quien estableció el objetivo de lograr el «hambre cero» para el periodo 2024-2028, atribuyó el logro al esfuerzo conjunto de agricultores, mujeres rurales, trabajadores del campo, el sector privado, la academia, la sociedad civil, las instituciones públicas y la cooperación internacional.

«Hoy, antes de concluir el período que nos habíamos fijado (para cumplir con la meta «hambre cero»), podemos decir con alegría y humildad que ese compromiso se ha cumplido. Este no es el triunfo de un gobierno. Es el triunfo de un país», subrayó el mandatario en una rueda de prensa en la sede de la Presidencia nacional.

Abinader agradeció el acompañamiento técnico de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y advirtió que salir de la condición de hambre «no significa que nuestra tarea haya terminado», sino que «abre una nueva etapa centrada en consolidar la producción nacional, la agricultura familiar, la gestión del agua, la protección social y los sistemas de alerta temprana frente a riesgos climáticos y geopolíticos». EFE

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