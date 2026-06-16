República Dominicana seguirá con ambiente caluroso y escasas lluvias por polvo del Sahara

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Santo Domingo, 16 jun (EFE).- La presencia de polvo del Sahara y la escasa humedad mantendrán las condiciones de tiempo estable en República Dominicana, con pocas lluvias y temperaturas calurosas, informó este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que, aunque una vaguada en niveles altos genera cierta inestabilidad atmosférica, la falta de humedad limita el desarrollo de precipitaciones y tormentas eléctricas, por lo que predominará un ambiente soleado con nubes dispersas sobre gran parte del territorio nacional.

Asimismo, indicó que durante la tarde se observará un cielo ligeramente opaco o grisáceo debido al ingreso de una capa de polvo sahariano, sin que se prevean lluvias de importancia.

En cuanto a las condiciones en el Atlántico, el Indomet informó sobre una amplia zona de baja presión situada al oeste del Golfo de México, con un 60 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, aunque aclaró que, por su ubicación y trayectoria prevista, no representa peligro para República Dominicana.

Las temperaturas continuarán elevadas debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara y al viento del sureste, factores que incrementarán la sensación térmica.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.EFE

mf