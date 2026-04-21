República Dominicana será el último examinador de Panamá antes del Mundial

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Ciudad de Panamá, 21 abr (EFE).- La selección de República Dominicana será el último examinador de Panamá, este 3 de junio, antes de su debut en el Mundial de 2026, anunció este martes la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

“Este partido marcará el cierre de la preparación en casa para el elenco comandado por el entrenador Thomas Christiansen y dará inicio a la cuenta regresiva previo a su debut en el próximo Mundial”, dijo la FPF.

El partido amistoso se jugará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en el este de la capital panameña.

Las selecciones absolutas de Panamá y República Dominicana se han enfrentado 6 veces con balance de 5 victorias y 11 goles para el conjunto canalero, y un empate. Los dominicanos marcaron 3 goles.

Según el más reciente ránking de la FIFA, República Dominicana ocupa la posición 143 y Panamá está en la número 33.

El último partido entre ambas selecciones se remonta a las eliminatorias rumbo al Mundial de 2022 en Catar, cuando Panamá se impuso por 3-0 el 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew.

Antes de este partido amistoso, Panamá se medirá el 31 de mayo frente a Brasil, que se despedirá de su afición en el el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La selección panameña, que disputará su segundo Mundial tras su participación en el de Rusia 2018, debutará el 17 de junio con Ghana en el Estadio de Toronto, en su primer compromiso del Grupo L. EFE

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