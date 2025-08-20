The Swiss voice in the world since 1935

República Dominicana será sede de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta

Santo Domingo, 20 ago (EFE).- La República Dominicana será sede, entre el 27 y el 28 de agosto, de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, un modelo de gestión que promueve la transparencia y en la que participarán representantes de 21 países de América y Europa, informó este miércoles el Poder Judicial local, anfitrión del encuentro.

El objetivo es intercambiar buenas prácticas en lo relativo a transparencia, participación ciudadana y acceso a la justicia, añadió el Poder Judicial, y señaló que los países participantes son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.

En el evento, coordinado por el Poder Judicial de República Dominicana, la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) y Open Government Partnership o Alianza para el Gobierno Abierto, se realizarán plenarias sobre los desafíos para impulsar la agenda de justicia abierta en el contexto regional y la Justicia Abierta como herramienta para fortalecer Estado de derecho y la independencia judicial.

Asimismo, sobre los avances y desafíos para la innovación en las instituciones judiciales y el futuro de la justicia abierta en América Latina.

Entre los panelistas se encuentran representantes del Poder Judicial, la sociedad civil, el ámbito académico y organizaciones internacionales, quienes aportarán diversas perspectivas y experiencias en torno a los temas a ser desarrollados, precisó el Poder Judicial dominicano.

En un encuentro este miércoles para dar a conocer los detalles de la cita, el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana, Samuel Arias Arzeno, destacó la relevancia del encuentro para República Dominicana y los países participantes a fin de que la ciudadanía cuente con sistemas de justicia más cercanos.

Por otro lado, la directora de Análisis y Políticas Públicas del Poder Judicial, Rosaura Quiñones indicó que la Conferencia representa un hito histórico, porque coloca a República Dominicana como líder regional en la construcción de un modelo judicial abierto, confiable e inclusivo.

La inauguración contará con la presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, y será encabezado por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.

De acuerdo con el Poder Judicial dominicano, la justicia abierta es un modelo de gestión que promueve la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y el acceso, con el propósito de acercar la justicia a las personas y fortalecer la confianza pública en el sistema.

Su objetivo central es acercar el sistema de justicia —especialmente el Poder Judicial— a la ciudadanía, impulsando una justicia accesible, comprensible y sujeta al escrutinio público.EFE

