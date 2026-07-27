República Dominicana suma su tercer oro en judo y México amplía su ventaja en el medallero

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Santo Domingo, 27 jul (EFE).- El judo ha dado este lunes el tercer metal dorado a la República Dominicana que sumó a la jornada un segundo oro en taekwondo en días consecutivos en la tercera fecha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde México se mantiene firme en la primera posición.

México, con sus 23 oros, 21 platas y 19 bronces, no da chance en un medallero que domina desde el primer día.

El dominicano Robert Florentino conquistó el oro en los -90 kilos del judo en los Juegos, tras doblegar al puertorriqueño Derik Rodríguez por ippon al 01.3 minutos del primer asalto.

Florentino, de 29 años, subió a los más alto del podio por primera vez, luego de ganar sendas medallas de plata en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

El antillano ha competido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 y alcanzó la plata en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

El también quisqueyano Bernardo Pie se colgó el metal dorado en los -74 kilos del taekwondo, luego de ganar 2-0 el combate final al puertorriqueño Adrián Benítez.

Pie se ha hecho con el oro en las tres últimas ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Perú 2019.

«Vengo de superar una lesión importante que sufrí hace unos seis, pero a pesar de esto me mantuve entrenando al máximo nivel para hacer que mi mente obviara esa parte negativa hasta llegar a este momento. Me siento agradecido, honrado de representar a la República Dominicana. En todos he ganado medallas y creo que es un récord histórico para un atleta de taekwondo de mi país; esto me llena de orgullo y emoción», expuso el ganador tras el combate.

Lechuga ‘fresca’

La experimentada remera mexicana Kenia Lechuga no dejó lugar a dudas de su favoritismo en el par de remos cortos de ese deporte, con una victoria contundente en la presa de Rincón, en la provincia de Monseñor Nouel, a unos 95 kilómetros al norte de la capital.

La ganadora, con participación en tres ediciones olímpicas, controló la final desde el arranque, para fijar un tiempo de 07:54.49 minutos.

En el ámbito regional, Lechuga suma múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Barranquilla 2018 conquistó oros en par de remos cortos y doble par ligero.

Su experiencia incluye participar en tres Juegos Olímpicos, la primera remera mexicana que lo hace.

México, siempre México

Durante la jornada de este lunes, la delegación azteca incrementó su cosecha con resultados en remo, esquí acuático y judo, entre otras disciplinas, consolidando su dominio y ampliando la ventaja en el medallero.

Colombia está en el segundo lugar, seguida por Cuba y Venezuela.

Las remeras cubanas Rayma Ortiz y Natalie Morales dieron la primera medalla del día a su país, con el oro en la modalidad de doble sin timonel.

En el tiro con arco los cubanos Hugo Franco y Larissa Pagán protagonizaron un duelo de infarto en los cuartos de final del arco recurvo mixto, para vencer 5-4 al dueto de El Salvador y asegurar su pase a semifinales.

Este martes comienzan las competiciones de natación y clavados, donde los favoritos son México, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

Los clavados despegan al medio día con las preliminares de 1 metro trampolín femenino, 3 metros trampolín masculino y de la plataforma de 10 metros.

Son 20 eventos que disputarán 40 deportistas (20 en cada rama) de diez países.

Esta especialidad es la que tendrá mayor baza con la presencia de los medallistas mexicanos de los Juegos Olímpicos de París, Osmar Olvera y Juan Ayala, quienes tomaron la plata en el trampolín combinado de 3 metros, más un bronce por Olvera en esa misma altura.

México exhibirá al medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, Randal Wilars; Zyanya Parra, plata en el Campeonato Mundial, y la joven promesa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Rut Páez, ganadora de siete oros en los juegos nacionales de su país. EFE

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