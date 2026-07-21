República Dominicana ultima preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 21 jul (EFE).- La República Dominicana acelera los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la adecuación de instalaciones deportivas y la coordinación de los operativos de seguridad, transporte y logística para recibir a los más de 5.000 atletas que participarán en esta cita, que se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto.

Brigadas de trabajadores continúan con las labores de retoque y acondicionamiento en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana, donde se concentran varias de las principales instalaciones que albergarán las competencias del evento, cuyo coste ronda los 9.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares), de acuerdo con datos del ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó.

«Estamos trabajando para dejar todo listo antes del inicio de los Juegos. Hemos estado dando los últimos retoques, pintando y acondicionando las áreas», dijo a EFE uno de los obreros que participa en estas labores, a escasos días de que este viernes se realice la inauguración oficial de los juegos.

El trabajador, que prefirió no identificarse, señaló que las jornadas se han mantenido de manera constante en los últimos días para concluir los detalles pendientes antes de la apertura del evento deportivo.

El complejo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte alberga la pista de atletismo, la piscina olímpica, el pabellón de esgrima, los estadios de sóftbol, los de béisbol y los pabellones de kárate y ajedrez, todos remodelados para la cita.

En tanto, en otra de las principales instalaciones de los Juegos en la capital, el Parque del Este, fueron renovados el campo de tiro con arco y los pabellones de halterofilia, gimnasia, tenis de mesa y balonmano.

Paralelamente, avanza la coordinación logística con los servicios de transporte, seguridad y movilidad, y ya se ha anunciado que el transporte público (autobuses, metro y teleférico) será gratuito para facilitar el traslado del público.

El pasado 16 de julio, el presidente del país, Luis Abinader, inauguró la Villa Centroamericana y del Caribe, con una capacidad para albergar a más de 7.200 personas.

Está estructurado en cinco bloques identificados con destacados destinos turísticos dominicanos: Pedernales, Punta Cana, Samaná, Montecristi y Puerto Plata, con el objetivo de proyectar ante los visitantes regionales la riqueza cultural y turística de la República Dominicana.

Esta es la tercera vez que la República Dominicana acoge los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras albergar las ediciones de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.

A pesar de que la inauguración oficial de estos Juegos se celebrará este viernes, el gran número de modalidades que han de disputarse en el complejo acuático han obligado a los organizadores a adelantar el inicio de las competiciones.

Es el caso del polo acuático, que empezó a disputarse este lunes, mientras que el bádmiton será el segundo deporte en arrancar, a partir de este jueves.

En total se disputarán 40 deportes, la mayoría de ellos en la capital dominicana.

Entre las modalidades que se disputarán fuera de Santo Domingo, está el golf, que se desarrollará en la turística zona de Punta Cana, al este del país; así como el canotaje de velocidad y el remo, que se celebrarán en Bonao (centro). EFE

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