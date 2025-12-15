República Dominicana ve «inaceptable» presiones al Consejo Electoral en Honduras

Santo Domingo, 15 dic (EFE).- República Dominicana consideró este lunes como «inaceptable» que el Consejo Nacional Electoral de Honduras sea objeto de presiones políticas, institucionales o mediáticas destinadas a interferir en el cumplimiento de sus funciones.

El canciller Roberto Álvarez así lo expresó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que el país había solicitado para que se ofrecieran informaciones sobre las elecciones en Honduras, celebradas el pasado 30 de noviembre.

En esta reunión, el canciller Roberto Álvarez hizo un llamado a la prudencia institucional y a resguardar la integridad de los materiales electorales del proceso hondureño y que las fuerzas del orden continúen cumpliendo su mandato constitucional de apoyo al Consejo Nacional Electoral de ese país, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota.

“La democracia y el Estado de derecho se sustentan en el debido proceso y en la evidencia, no en señalamientos mediáticos. Toda denuncia o inconformidad debe ser canalizada por las vías institucionales correspondientes, conforme a los mecanismos previstos en la legislación hondureña”, dijo Álvarez.

Agregó que el proceso electoral debe desarrollarse y concluir dentro de los plazos legales, con plena independencia y sin interferencias de ningún tipo.

“La estabilidad democrática de Honduras exige que todas las instituciones del Estado, sin excepción, acaten las reglas del juego democrático que fueron previamente establecidas y aceptadas por todos los actores”, dijo el alto cargo.

En ese mismo orden, el canciller dominicano exhortó al Consejo Permanente de la OEA permanecer atento, vigilante y dispuesto a actuar, en el marco de sus competencias, ante cualquier desviación que comprometa la integridad del proceso electoral en Honduras.

“La voluntad soberana del pueblo hondureño, expresada en las urnas, no es negociable, no admite reinterpretaciones interesadas, ni puede ser sustituida por presiones de ningún tipo. Su respeto pleno es una obligación democrática, no una opción política”, agregó.

Tras dos semanas de las elecciones, los hondureños siguen sin conocer los resultados oficiales de los comicios, los que, con el 99.80 % de las actas electorales escrutadas, encabeza el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura -que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump-, con 1,305,033 votos (40.54 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, con 1,261,849 papeletas (39.19 %).

La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con 618,448 papeletas (19.29 %).EFE

