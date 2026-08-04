República Dominicana vence a Puerto Rico y Venezuela y se lleva todo el oro en basquet 3×3

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2 minutos

Santo Domingo, 3 ago (EFE).- República Dominicana consiguió un doblete de oro en el baloncesto 3×3 tras doblegar a Puerto Rico en masculino y a Venezuela en femenino, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

En un intenso choque en la rama masculina, los dominicanos se hicieron con el partido 18-16, luego de aguantar una reacción tardía de los puertorriqueños.

En los primeros minutos, los de la ‘Isla del Encanto’ tomaron la delantera 5-0, pero los dominicanos reaccionaron con canastas consecutivas y se acercaron 5-4, antes de los dos minutos de partido.

Puerto Rico pareció encaminarse a la victoria a medida que disponía de más posiciones de balón y más tiros al canasto.

Sin embargo, los quisqueyanos fueron de menos a más e igualaron el partido a 10 puntos, con 6 minutos de juego. La ventaja se extendió a 14-10, debido al empuje de Rayner Moquete, que terminó con ocho puntos y una eficacia de tiro de 1.14.

República Dominicana dominó los rebotes y sus rivales fallaron varios tiros de dos puntos en momentos clave.

El experimentado Gerardo Suero, que hasta hace poco formaba parte de la selección nacional dominicana de baloncesto de sala, aportó cuatro puntos, mientras que Shamil Ballas anotó seis tantos.

Puerto Rico tuvo en Jorge Matos su mejor anotador con siete puntos, más los 4 de Ángel Matías y los tres de Antonio Ralat.

Más oro en femenino

El equipo femenino dominicano fue más dominante que las venezolanas, a quienes vencieron 21-11, en un encuentro algo errático, principalmente para las suramericanas.

Las de Venezuela comenzaron dominando el marcador apoyadas en Bárbara Pico, que anotó cuatro de sus seis puntos en los primeros dos minutos de juego.

República Dominicana nunca encontró el buen tiro de larga distancia, pero supo aprovechar su mejor dominio del balón y su estatura para ir sumando puntos desde el área de la pintura.

Esmery Martínez, de 1,90 metros, estuvo dominante bajo el tablero y, junto a Cesarina Capellán, anotaron siete puntos cada una, para ser la diferencia del choque.

María de la Rosa aportó cuatro tantos y Yadira Polanco tres para completar la suma de las quisqueyanas.

Los encuentros se celebraron en un abarrotado Malecón Deportivo ubicado a orillas del mar Caribe, en la capital dominicana. EFE

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