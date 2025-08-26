República Dominicana y Argentina acuerdan fortalecer intercambio turístico

Santo Domingo, 25 ago (EFE).- República Dominicana y Argentina acordaron este lunes fortalecer el incremento del flujo turístico bilateral, ya que el sector es un «gran instrumento» para la integración regional y el desarrollo económico de los pueblos.

La declaración conjunta fue firmada por el ministro de Turismo dominicano, David Collado, y el ministro de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli, informó el organismo local en un comunicado.

El acuerdo busca la implementación de acciones de facilitación turística, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, que favorezcan el incremento del flujo turístico bilateral.

También, incluye la coordinación de programas de promoción turística conjunta entre República Dominicana y Argentina, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la atracción de inversiones en ese sector.

De acuerdo a cifras del Banco Central dominicano, en 2024 arribaron al país caribeño 281.812 visitantes desde Argentina, un crecimiento del 33 % respecto a 2023. El 76 % de los turistas argentinos se alojó en Punta Cana.

«Esta declaración conjunta es un paso más para fortalecer el intercambio con Argentina, que se ha convertido en el tercer país emisor de turistas para República Dominicana», dijo Collado.

El funcionario aseguró que el convenio reafirma la convicción de que el turismo, como actividad económica estratégica, impulsa el crecimiento de las naciones, la integración regional, mediante el aumento de la conectividad, y la generación de oportunidades a través del turismo receptivo.

Scioli, por su parte, valoró el compromiso de ambos países de ir juntos por el desarrollo del turismo, ante el «impacto que tiene el turismo en nuestras economías y en nuestra diversidad cultural».EFE

