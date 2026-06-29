República Dominicana y Bélgica acuerdan fortalecer combate al tráfico de drogas

Compartir

2 minutos

Santo Domingo, 29 jun (EFE).- República Dominicana y Bélgica suscribieron un memorando de entendimiento con el propósito de fortalecer la cooperación para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras y la delincuencia transnacional que afecta el comercio internacional, en particular el tráfico de drogas.

La Dirección General de Aduanas (DGM) dominicana dio a conocer este lunes en un documento que el acuerdo se firmó en la sede de la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica por el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, y el administrador general de Aduanas e Impuestos Especiales belga, Kristian Vanderwaeren.

El memorando establece un marco de cooperación entre ambas administraciones aduaneras para promover el intercambio de experiencias, información e inteligencia, fortalecer los mecanismos de alerta temprana y compartir análisis de riesgo, tendencias y métodos utilizados por las redes criminales.

Asimismo, coordinar posiciones en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, y fomentar acciones conjuntas orientadas a proteger la integridad de la cadena internacional de suministro.

El acuerdo también contempla la posibilidad de desarrollar operaciones coordinadas, intercambiar buenas prácticas y fortalecer la colaboración entre las autoridades competentes para hacer frente a las actividades de la delincuencia organizada transnacional vinculadas al comercio internacional.

La suscripción de este acuerdo responde al interés compartido de ambos países de reforzar la cooperación operativa frente a los desafíos que plantea el narcotráfico internacional, particularmente ante el incremento del uso de rutas comerciales y puertos para el tráfico ilícito de drogas, destacó la información.

El puerto belga de Amberes, el mayor del país, es considerado uno de los de mayor puerta de entrada de cocaína a Europa. Su enorme volumen de contenedores facilita el ocultamiento de cargamentos ilícitos procedentes de Centro y Sudamérica o a través de África occidental.

Entre 2019 y 2024, las autoridades belgas incautaron más de 500 toneladas de cocaína, siendo el país europeo con mayores confiscaciones. Cerca del 90 % de estas interceptaciones se dan en el puerto de Amberes.

República Dominicana reportó la confiscación «récord» de 37,7 toneladas de cocaína durante el año 2024. Casi toda esa droga provino de países suramericanos y su mayoría fue decomisada en el Puerto Multimodal Caucedo, el más grande del país, aseguraron las autoridades. EFE

rsl/mt/rrt