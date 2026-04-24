República Dominicana y Bélgica fortalecen la cooperación en contra del crimen organizado

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Santo Domingo, 24 abr (EFE).- Los cuerpos policías de la República Dominicana y Bélgica firmaron este viernes un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El acuerdo contempla la cooperación en áreas como delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, trata de personas, ciberdelincuencia, ética policial, policía comunitaria e igualdad de género.

El acuerdo, suscrito por el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz; y el comisario general de la Policía Federal belga, Eric Snoeck, representa una alianza estratégica para enfrentar el crimen organizado, en especial en el contexto de las rutas del narcotráfico que conectan Sudamérica con Europa, afirmó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

«Cada intercambio de información con socios como Bélgica significa mayor capacidad operativa y más protección para nuestros ciudadanos», señaló la funcionaria, testigo de la firma del convenio, junto a su homólogo de Bélgica, Bernard Quintín, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Interior y Policía.

Bélgica ha sido para la República Dominicana «un aliado clave» en iniciativas como el programa de control de contenedores, el de pasajeros y la cooperación jurídica internacional, «lo que ha permitido identificar estructuras criminales y actuar conforme a estándares internacionales», añadió Raful.

Este convenio reafirma el compromiso de ambos países con la seguridad internacional y fortalece las capacidades conjuntas para prevenir y combatir el crimen organizado, concluyó Interior y Policía en su comunicado.

En 2025 la República Dominicana decomisó en 2025 más de 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos.EFE

mf