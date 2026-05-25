República Dominicana y Ecuador avanzan hacia un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial

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Santo Domingo, 25 may (EFE).- La República Dominicana y Ecuador subrayaron este lunes su interés en profundizar la relación bilateral en los ámbitos político, económico-comercial, de movilidad humana, cooperación, turismo y energía, así como en avanzar en el diálogo para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial.

La información la ofreció -en un comunicado- el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, tras una reunión entre su titular, Roberto Álvarez, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, quien realizó este lunes una visita oficial al país caribeño.

Los dos diplomáticos acordaron impulsar una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades competentes de ambos países, con el propósito de continuar en la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas y fortalecer las oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre ambos países, de acuerdo con la información.

Con relación a la situación en Haití, país que atraviesa desde años una profunda crisis, Álvarez y Sommerfeld llamaron a la comunidad internacional «a redoblar sus esfuerzos en favor de una solución integral y sostenible que garantice el pleno respeto de los derechos humanos».

Así mismo, ambos cancilleres reafirmaron su apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada en 2025 por las Naciones Unidas, y que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU.

En materia energética, los ministros destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en el marco del Memorando de Entendimiento entre EP Petroecuador y la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

En ese aspecto, Sommerfeld reiteró la invitación de Ecuador para que la República Dominicana explore oportunidades de inversión en el campo de gas natural ‘Amistad’, considerado uno de los principales proyectos estratégicos del sector energético ecuatoriano.

La reunión de este lunes siguió a otra efectuada en Punta Cana (este dominicano) el 6 de mayo por el presidente dominicano, Luis Abinader, y su par ecuatoriano, Daniel Noboa, quienes decidieron iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial.

La Presidencia ecuatoriana recordó entonces que República Dominicana es -en la actualidad- para Ecuador un importante socio comercial. Solo en 2025, las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó.

En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde abordaron la necesidad de una negociación de un acuerdo comercial. EFE

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