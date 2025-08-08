The Swiss voice in the world since 1935

República Dominicana y el Comando Sur de EEUU acuerdan enfrentar amenazas transnacionales

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Santo Domingo, 8 ago (EFE).- La República Dominicana y el Comando Sur de Estados Unidos reafirmaron «el interés mutuo» de promover la interoperabilidad, desarrollar iniciativas conjuntas para enfrentar amenazas transnacionales, apoyar misiones de asistencia humanitaria y fortalecer la preparación ante desastres naturales, contribuyendo así a la estabilidad y la seguridad regional.

Así se acordó durante la visita que el comandante del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, realizó entre jueves y viernes a la República Dominicana con el objetivo de consolidar las alianzas estratégicas entre ambas naciones en materia de defensa, cooperación regional y seguridad hemisférica, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa del país.

La agenda de Holsey al país caribeño incluyó reuniones con el ministro de Defensa dominicano, el teniente general Carlos Fernández Onofre, y con los oficiales del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

Durante su visita, el militar estadounidense recorrió las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), donde conoció las capacidades tecnológicas y operativas que fortalecen la respuesta de las Fuerzas Armadas ante amenazas y emergencias.

En reconocimiento «a su destacada trayectoria y valiosos aportes al robustecimiento de los vínculos militares y estratégicos entre ambos países», el almirante Holsey fue condecorado con la Orden al Mérito Naval, por disposición del presidente dominicano, Luis Abinader.

En un comunicado previo a la visita, la embajada de Estados Unidos afirmó que el viaje de Alvin Holsey al país buscaba reafirmar la «histórica» cooperación militar entre ambos países y abordar desafíos comunes que afectan a la región, incluyendo la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

Estados Unidos y la República Dominicana mantienen una colaboración activa en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y la extradición de criminales, y esta visita oficial demuestra el compromiso de ambas naciones por el mantenimiento de la paz y la seguridad regional, elementos fundamentales para el desarrollo económico y social sostenible de la zona, agregó la información.

El Comando Sur de los Estados Unidos es responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Central, el Caribe y América del Sur y esta visita continúa fortaleciendo esta cooperación estratégica con la República Dominicana, un socio clave en la estabilidad y seguridad del Caribe, puntualizó la embajada. EFE

mf/mt/sbb

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR