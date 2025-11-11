República Dominicana y el estado de Nueva York cooperarán en desarrollo o ante desastres

Santo Domingo, 11 nov (EFE).- La República Dominicana y la gobernación de Nueva York firmaron este martes una declaración de intención que establece nuevas áreas de cooperación en preparación ante desastres, innovación agrícola y desarrollo económico, «con el propósito de impulsar un crecimiento sostenible y mutuamente beneficioso».

La declaración fue rubricada entre el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en presencia del presidente Luis Abinader.

El acuerdo, calificado de histórico por el Gobierno dominicano, establece una asociación colaborativa y el intercambio de mejores prácticas, experiencias y soluciones innovadoras para ayudar en la planificación de preparación ante desastres, programación y entrenamiento de manejo de emergencias, y la exploración del uso de estrategias de innovación técnica, incluyendo vigilancia con drones para asistir en evaluaciones antes y después de un desastre.

En el acto, Abinader subrayó que esta nueva declaración de intención permitirá ampliar las áreas de cooperación entre la República Dominicana y el estado de Nueva York, y mencionó la posibilidad de trabajar conjuntamente en temas de seguridad con el uso de nuevas tecnologías como drones, así como en educación, turismo y programas de salud que beneficien tanto a los dominicanos residentes en el exterior como a los que retornen al país.

La República Dominicana, subrayó el mandatario, «tiene una relación muy especial con los Estados Unidos, pero con Nueva York es una relación aún más cercana. Casi cada dominicano tiene una historia que contar, un familiar o una experiencia vinculada a esa ciudad».

De su lado, la gobernadora dijo que la relación entre su estado y la República Dominicana atraviesa uno de sus mejores momentos, sustentada en los lazos culturales, familiares y económicos que unen a ambas comunidades y destacó una serie de acuerdos destinados a fortalecer la cooperación bilateral en materia comercial, educativa y de gestión de emergencias.

Durante el encuentro, la gobernadora informó que, en virtud del acuerdo, la República Dominicana será el próximo destino principal del programa Global New York, una iniciativa que promueve el intercambio de inversiones, innovación y comercio bilateral.

Este acuerdo permitirá conectar a emprendedores e inversionistas en sectores como la agricultura, la manufactura y la tecnología, incluyendo drones e inteligencia artificial», explicó Hochul.

«Cuando la República Dominicana prospera, Nueva York también prospera» afirmó la gobernadora en su intervención.

Como parte de este compromiso, añadió, Nueva York enviará una misión de capacitación con expertos en gestión de emergencias y tecnología aplicada, quienes colaborarán con las autoridades dominicanas en el uso de drones y otros equipos para la respuesta a desastres.

También, se abrirá la posibilidad de que instituciones dominicanas accedan a equipos excedentes del estado a costos reducidos.

Así mismo, Hochul informó acerca del lanzamiento de una alianza académica plurianual entre universidades de Nueva York y de la República Dominicana, con el propósito de fomentar la investigación y la formación en temas de resiliencia de infraestructura y desarrollo sostenible. EFE

