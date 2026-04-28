República Dominicana y España reafirman su estrecha colaboración

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Santo Domingo, 28 abr (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y su homólogo de España, José Manuel Albares, reafirmaron el compromiso de sus respectivos Estados con el fortalecimiento de la cooperación bilateral, el comercio y la inversión, así como con la acogida recíproca de sus comunidades en ambos territorios.

Estas valoraciones fueron expresadas durante una conferencia de prensa, en la que ambos diplomáticos destacaron los sólidos lazos que unen a sus pueblos, así como la significativa presencia de dominicanos en España y de españoles en República Dominicana.

“En España reside la segunda comunidad más numerosa de dominicanos en el exterior, con más de 200,000 compatriotas. Agradecemos sinceramente la acogida brindada a nuestra gente, que hoy contribuye activamente a la vida económica, social y cultural de ese país”, expresó Álvarez.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España señaló que “esa cercanía con República Dominicana y con los dominicanos y dominicanos se percibe a diario en España, donde miles de ellos se encuentran plenamente integrados y contribuyen a nuestro desarrollo económico y social».

En ese orden, acotó, «a ellos se sumarán, en las próximas fechas, muchos más, como parte del proceso de regularización que el gobierno de España ha puesto en marcha para quienes ya viven entre nosotros y les vamos a reconocer los derechos que les corresponden».

Estos temas fueron abordados durante la reunión bilateral sostenida en el marco de la visita oficial del diplomático español al país.

En ese contexto, el canciller Albares entregó al ministro Álvarez la invitación formal al presidente Luis Abinader para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre.

Asimismo, el canciller Albares indicó que durante el encuentro conversaron sobre la situación en Haití, reiterando España su compromiso de contribuir a los esfuerzos internacionales orientados a la estabilización de ese país.EFE

rsl