República Dominicana y Francia acuerdan crear agencia regional contra el narcotráfico

2 minutos

Santo Domingo, 5 mar (EFE).- Francia y República Dominicana anunciaron este jueves la instalación de una academia regional, con sede en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), para la capacitación y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de la región del Caribe.

El programa de Apoyo a la Lucha Contra el Crimen Organizado en la Región del Caribe (Alcorca), auspiciado por la Embajada de Francia en el país y la DNCD, colabora desde hace 10 años en la capacitación y entrenamientos de los agentes antidroga de toda la región del Caribe.

Ambos países han decidido dar un nuevo paso en esta fructífera colaboración con la creación de una academia regional de lucha contra el crimen organizado en la región del Caribe, informó la DNCD en una nota.

En el marco de esta nueva etapa, el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y la embajadora francesa en Santo Domingo, Sonia Barbry, acompañada de una delegación de la Dirección de Cooperación de Seguridad y Defensa (DCSD) de su país definieron los detalles del proyecto, que incluyen la construcción de un edificio pedagógico destinado a acoger cursos, seminarios y un centro de documentación regional sobre sustancias narcóticas.

Francia propuso también que dicho proyecto franco-dominicano esté abierto a la colaboración de países europeos y amigos que compartan los mismos valores y el mismo compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

La instalación de esta academia en la República Dominicana, demuestra el «firme compromiso» del Gobierno del Presidente Luis Abinader, de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas en contra del narcotráfico y sus delitos conexos, afirmó la DNCD.EFE

rsl