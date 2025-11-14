República Dominicana y la DEA enfrentarán «con determinación» los carteles de drogas

2 minutos

Santo Domingo, 13 nov (EFE).- La República Dominicana y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) acordaron este jueves enfrentar «con determinación» a los carteles del narcotráfico, específicamente el de los Soles, designado organización terrorista por el país caribeño.

Así se decidió durante una reunión entre el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y la plana mayor de ese organismo antidrogas y una misión de la DEA encabezada por Daniel Salter, administrador adjunto principal; y Miles Aley; jefe adjunto de Operaciones Internacionales de esa agencia.

En el encuentro «se acordó reforzar la cooperación, equipamiento e intercambio de información en tiempo real para enfrentar con determinación los carteles del narcotráfico, específicamente el de los Soles y otras estructuras vinculadas al grupo criminal que operan en la región», de acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia Nacional.

«Seguiremos fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación internacional con todos los países aliados, para desarticular estas estructuras criminales, que intentan llevar inestabilidad a nuestros pueblos», preciso Salter.

Previo a ese encuentro, la delegación se reunió con el presidente dominicano, Luis Abinader, a quien felicitaron «por su apoyo a la lucha contra narcotráfico internacional», añadió la nota.

Al agradecer el gesto, el gobernante afirmó que su Gobierno continuará la colaboración con Estados Unidos en su lucha por combatir el tráfico internacional de narcóticos, narcoterrorismo y otros ilícitos.

En septiembre pasado, a través de un decreto, Abinader declaró como organización terrorista al Cartel de los Soles, tal y como lo han hecho Argentina, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, país que ha desplegado una flota en aguas del Caribe suramericano con la intención de combatir a este y a otros grupos ilegales similares. EFE

mf/rao/sbb