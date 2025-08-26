The Swiss voice in the world since 1935

República Dominicana y Panamá buscan impulsar el comercio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 26 ago (EFE).- El canciller Roberto Álvarez y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, sostuvieron una reunión de trabajo para impulsar el comercio y la cooperación entre ambos países, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, en su calidad de presidentes de la Comisión Mixta Permanente del Acuerdo de Alcance Parcial entre ambos países, revisaron los avances alcanzados y acordaron los próximos pasos dirigidos a considerar la posible ampliación de las listas de productos con preferencias arancelarias.

Asimismo, abordaron la coordinación de gestiones relacionadas con los procesos de habilitación de plantas procesadoras panameñas para exportación a suelo dominicano, de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades competentes en la materia, contando con el acompañamiento institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

En ese sentido, resaltaron la importancia de fomentar acuerdos complementarios en logística, distribución, zonas francas y manufactura, destacando el interés de Panamá en conocer la experiencia dominicana en estos sectores. Ambos países reafirmaron su compromiso de fortalecer sus vínculos económicos y generar mayores oportunidades de desarrollo conjunto.EFe

rsl

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR