República Dominicana y Panamá buscan impulsar el comercio
Santo Domingo, 26 ago (EFE).- El canciller Roberto Álvarez y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, sostuvieron una reunión de trabajo para impulsar el comercio y la cooperación entre ambos países, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Durante el encuentro, en su calidad de presidentes de la Comisión Mixta Permanente del Acuerdo de Alcance Parcial entre ambos países, revisaron los avances alcanzados y acordaron los próximos pasos dirigidos a considerar la posible ampliación de las listas de productos con preferencias arancelarias.
Asimismo, abordaron la coordinación de gestiones relacionadas con los procesos de habilitación de plantas procesadoras panameñas para exportación a suelo dominicano, de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades competentes en la materia, contando con el acompañamiento institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
En ese sentido, resaltaron la importancia de fomentar acuerdos complementarios en logística, distribución, zonas francas y manufactura, destacando el interés de Panamá en conocer la experiencia dominicana en estos sectores. Ambos países reafirmaron su compromiso de fortalecer sus vínculos económicos y generar mayores oportunidades de desarrollo conjunto.EFe
rsl