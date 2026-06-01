República Dominicana y Surinam acuerdan ampliar las relaciones comerciales

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Santo Domingo, 1 jun (EFE).- La República Dominicana y Suriman acordaron este lunes ampliar las relaciones comerciales entre ambos países, con énfasis en temas como el turismo, la inversión y la energía.

Durante el primer día de la visita oficial de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, ambos gobiernos suscribieron en el Palacio Nacional de Santo Domingo un memorando de entendimiento y un acuerdo marco de cooperación orientados a fortalecer las relaciones bilaterales mediante la promoción de inversiones, comercio, diversificación económica, fortalecimiento institucional y desarrollo sostenible.

Asimismo, se comprometieron a trabajar juntos en educación, la salud, el turismo, la agricultura, la transformación digital y la cultura.

En materia turística, se comprometieron a poner en marcha un programa de colaboración destinado a fortalecer la industria, promover la conectividad aérea y facilitar el intercambio de información y experiencias.

Los instrumentos fueron firmados tras una reunión entre Geerlings-Simons y el presidente dominicano, Luis Abinader, quien aseguró que Surinam es un país con «un gran futuro» y confió en que ambas naciones puedan avanzar juntos por el bien de sus ciudadanos.

En unas declaraciones en el Palacio Nacional, el mandatario expresó, además, el interés de su país en el proceso de exploración y explotación hidrocarburo en Surinam, que descubrió recientemente reservas de entre 4.000 y 6.000 millones de barriles de crudo.

En tanto, Geerlings-Simons dijo que ambos países han identificado amplias oportunidades de colaboración «con el objetivo de tener desarrollo y crear fuentes de trabajo» para sus habitantes.

«Nuestros destinos están ligados uno al otro y trabajando juntos podemos amplificarlos», apuntó la mandataria suramericana.

Mañana, en su último día de visita a la República Dominicana, Geerlings-Simons se reunirá con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente.

Luego, las cámaras legislativas se reunirán de manera conjunta en el Salón de Sesiones para celebrar una jornada de discursos oficiales.

El pasado 15 de abril, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y el ministro de Asuntos Exteriores de Surinam, Melvin Bouva, firmaron en Santo Domingo una declaración conjunta en la que destacaron las excelentes relaciones bilaterales y reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho, la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos.

El Gobierno afirmó entonces en un comunicado que el país y Surinam viven un momento de gran dinamismo y acercamiento diplomático, centrado en la cooperación estratégica en energía, exploración de hidrocarburos, agricultura y servicios aéreos. EFE

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