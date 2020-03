Swiss tourists flown home from South America and Africa

Repatriaciones desde Latinoamérica y Marruecos 26 de marzo de 2020 - 15:38 Los primeros cuatro vuelos que transportan turistas suizos varados en diferentes partes del mundo han llegado al aeropuerto de Zúrich como parte de un importante esfuerzo de repatriación organizado por el gobierno suizo y otros países. Más de 800 personas han podido viajar de regreso a casa. El cuarto avión, procedente de Lima, aterrizó este jueves en Zúrich con 289 pasajeros a bordo. De ese total, 231 son ciudadanos suizos, 56 personas residen en Suiza y dos más viven en otros países europeos. La madrugada del miércoles, un avión procedente de Bogotá, con 279 ciudadanos suizos a bordo, aterrizó también en el aeropuerto de Zúrich. En el avión viajaban también 35 ciudadanos de otros Estados, incluidos franceses, austriacos y alemanes. Los vuelos anteriores repatriaron un día antes el martes a ciudadanos suizos que estaban varados en Marruecos (130) y en Costa Rica (151). La histórica campaña de repatriación está organizada por el Ministerio suizo de Exteriores en cooperación con otros países. Los turistas tienen que pagar los vuelos de regreso y deben permanecer en cuarentena durante al menos diez días para evitar la contaminación con el virus COVID-19. El DFAE supone que actualmente hay decenas de miles de suizos varados en el extranjero y puso a su disposición la aplicación Travel Admin para poder establecer contacto con ellos y apoyarlos en su retorno.