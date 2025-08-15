The Swiss voice in the world since 1935

Reportan en Colorado (EE.UU.) conejos 'Frankenstein' con protuberancias debido a un virus

Los Ángeles, 15 ago (EFE).- Residentes del norte de Colorado (EE.UU.) han observado conejos salvajes con extrañas protuberancias negras parecidas a cuernos o tentáculos en la cabeza y alrededor de la boca, apodados «conejos Frankenstein», debido a una infección causada por el virus del papiloma de Shope (SPV)

Los recientes avistamientos se produjeron en el área de Fort Collins, una ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de la frontera con Wyoming, según informaron vecinos a la televisora KUSA, una filial de NBC.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) ha explicado que la causa de las malformaciones en los conejos es el SPV y que no representa peligro para los humanos ni mascotas.

La enfermedad también conocida como virus del papiloma del conejo de cola de algodón (CRPV), infecta ciertas especies de conejos y liebres, causando lesiones cancerosas (carcinomas) parecidas a cuernos, generalmente en la cabeza del animal o cerca de ella.

Una vecina dijo a la televisora que las protuberancias parecían ser «púas negras» que sobresalían por toda la boca a un conejo que regularmente visitaba su jardín.

La mujer pensó que el animal moriría en el invierno pero este regresó un año después.

Las autoridades forestales han instado a las personas a evitar acercarse o tocar a los animales.

No existe una cura conocida para este virus, que se ha reportado en conejos y liebres en otros estados como Dakota del Sur, Minnesota, Kansas, Iowa y Texas. EFE

