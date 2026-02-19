Reportan la primera muerte por sarampión en Guerrero, sur de México

Chilpancingo (México), 19 feb (EFE).- La Secretaría de Salud de Guerrero, sur de México, confirmó la primera muerte por sarampión en el municipio de Cochoapa el Grande, perteneciente a la región Montaña, un menor de dos años de una comunidad indígena.

Mediante un comunicado, la dependencia estatal indicó que aunque no se cuenta con una confirmación diagnóstica por laboratorio, el hermano gemelo del menor es positivo a la prueba de sarampión, por lo que la muerte se clasifica como «defunción por asociación epidemiológica».

La Secretaría argumentó que en todo momento se brindaron los servicios y acciones pertinentes para atender a la víctima, no obstante, una profesora de la comunidad de Río Encajonado, identificada como ‘Profe Hada’, denunció en un video la falta de atención en esa zona, una de las más pobres del país.

Aseguró que hay por lo menos 20 contagios en el lugar, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades a enviar un médico, porque no hay.

En un documento oficial de la escuela Primaria Federal Bilingüe Vicente Guerrero de esa comunidad, del pasado 4 de febrero, con asunto «solicitud urgente», se informó del brote de la enfermedad y se solicitó a la Supervisión de Zona Escolar una brigada de vacunación.

Se detalló que en esa fecha ya había tres alumnos contagiados de los grupos de primero; ocho en segundo grado, y dos de cuarto.

«Existen alumnos que ya presentan caso muy avanzado. Para ello recurrimos a usted para solicitarle el apoyo correspondiente y de manera urgente nos envíen una campaña de vacunación para darle la solución más inmediata a este problema”, se indicó en el documento.

Este jueves la Secretaría de Salud informó que intensificó acciones preventivas y de orientación con la población de la Montaña, para disminuir contagios y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

“En los últimos días, personal de la Jurisdicción Sanitaria 04 Montaña reforzó actividades comunitarias mediante pláticas informativas en planteles educativos, visitas domiciliarias y entrevistas en radiodifusoras locales, priorizando la difusión de información sobre los signos y síntomas del sarampión, la importancia de contar con esquemas completos de vacunación y la necesidad de acudir oportunamente a los servicios de salud ante casos sospechosos”, indicó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, hasta el lunes sumaban 286 casos de sarampión en Guerrero; 43 confirmados este año y el resto en 2025.

A nivel nacional la Secretaría de Salud reportó que esta semana México registra 10.085 casos confirmados; de los que tres nuevos casos son de esta semana, con 31 defunciones confirmadas. EFE

