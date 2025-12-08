Reportan muerte de un funcionario municipal de Reynosa en Ciudad de México

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- El regidor (funcionario municipal) de Reynosa (Tamaulipas, norte de México), Brayan Nicolás Vicente Salinas, fue hallado muerto en un inmueble en Ciudad de México (centro del país), según reportaron este lunes autoridades locales.

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, expresó sus condolencias en un mensaje en sus redes sociales, donde condenó «este lamentable acontecimiento».

«Su partida deja un vacío en nuestra comunidad, pero también el recuerdo de su dedicación y servicio», señaló el alcalde.

Previamente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, informaron medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, Brayan Nicolás Vicente Salinas fue encontrado sin vida el domingo en un apartamento ubicado en la céntrica avenida Reforma de la Ciudad de México, en donde se hospedaba desde el viernes pasado.

Vicente Salinas había viajado a la capital del país para asistir el sábado al mitin convocado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para festejar los siete años del inicio de gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El regidor de Reynosa formaba parte de la Comisión de Igualdad de Género y de la Comisión de Derechos Humanos, entre otras.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de la muerte del funcionario municipal.

La muerte del regidor se suma a la ola de violencia contra las autoridades locales en México, un problema que ha encendido los focos rojos del Gobierno federal y sus agencias de seguridad, luego del asesinato del alcalde en Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo y de otros diez presidentes municipales en los últimos doce meses en varios estados del país. EFE

