Reportan un sismo de magnitud 4,28 al noroeste de Puerto Rico
San Juan, 22 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 4,28 se ha registrado en la tarde de este viernes a unos 45 kilómetros al norte-noroeste de Puerto Rico sin que se emita algún aviso, advertencia o vigilancia de tsunami.
Según los datos preliminares de la Red Sísmica de Puerto Rico, el temblor ha ocurrido a las 12.28 (16.28 GMT), con una intensidad máxima de 3 en Mayagüez, municipio en la costa oeste de la isla.
El movimiento telúrico ha tenido lugar específicamente a 45,65 kilómetros al norte-noroeste de Aguadilla, en el cañón de la Mona, detalla el organismo.
Residentes en los municipios de Aguadilla, Aguada, Moca, Mayagüez, San Sebastián, Maricoa e Isabela han asegurado en sus redes sociales haber sentido el temblor.
El pasado 23 de junio se registró uno de magnitud 5,7 al noroeste de Puerto Rico, que se sintió en toda la isla. EFE
jm/icn