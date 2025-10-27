Reportan un temblor de 6,5 grados en la isla caribeña de Guadalupe

(Se corrige el tercer párrafo)

San Juan, 27 oct (EFE).- Un temblor de 6,5 grados se reportó en la mañana de este lunes en la isla caribeña de Guadalupe sin que, al momento, las autoridades hayan informado de heridos o fallecidos o algún alerta de tsunami para la zona.

Así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) en su página web, en la que se destaca que el sismo se registró 08.38 (12.38 GMT) a 162 kilómetros al este-noreste de Beauséjour, en la isla de Guadalupe.

La profundidad del seísmo fue a 35 kilómetros, detalla el informe del USGS.

Tras ese temblor, el USGS detalla en su portal que se han reportado dos réplicas, una de 6,0 grados y otra de 5,4, a 163 y 150 kilómetros, respectivamente, de Beauséjour.

Guadalupe es un territorio francés de ultramar en el Caribe, al igual que la vecina Martinica, con una población de aproximadamente 400.000 personas. EFE

