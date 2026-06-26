Reportan un temblor de magnitud 5,4 al oeste de Puerto Rico

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San Juan, 26 jun (EFE).- Un temblor de magnitud 5,4 se reportó en la tarde de este viernes a 75 kilómetros al oeste-suroeste de isla de Mona, islote entre Puerto Rico y República Dominicana, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

De acuerdo con el informe del organismo, el sismo se sintió a las 12.06 (16.06 GMT) -hora local- con una intensidad máxima de II en Hormigueros, municipio en el oeste de Puerto Rico.

Al momento, el RSPR aseguró que no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este es el temblor reportado o sentido más cercano a Puerto Rico desde los dos terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado miércoles en Venezuela y que provocaron que las autoridades emitieran un aviso de tsunami para la isla y la zona del Caribe.

No obstante, las autoridades cancelaron el aviso tiempo después.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Rodríguez informó este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los sismos se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

«Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas», declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4.300 personas. EFE

jm/cpy