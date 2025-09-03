The Swiss voice in the world since 1935

Representante de Exteriores de UE envía condolencias por accidente de funicular en Lisboa

Bruselas, 3 sep (EFE).- La alta representante de los Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, expuso este miércoles sus «más sinceras condolencias a las víctimas, sus familias y todos los afectados» por el descarrilamiento hoy del funicular Ascensor de la Gloria, que cobró la vida de 15 personas y dejó 18 heridos.

Este funicular es uno de los más populares de la capital portuguesa y de los más visitados por los turistas.

«Entristecidos por la trágica pérdida de vidas en Lisboa tras el descarrilamiento del funicular de Gloria», aseguró Kallas vía redes sociales.

«Nos solidarizamos con el pueblo portugués en este trágico momento», añadió la máxima representante de la diplomacia comunitaria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó este miércoles sus condolencias en un mensaje publicado en portugués en redes sociales.

El Gobierno portugués anunció que iniciará una investigación para aclarar lo sucedido y decretó día de luto nacional para este viernes.

Las cifras provisionales de víctimas podrían variar en las próximas horas ya que cinco de los heridos se encuentran en estado grave. EFE

