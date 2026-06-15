Representantes de 80 países debatirán en Río sobre los retos de la seguridad hídrica

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Río de Janeiro, 15 jun (EFE).- Río de Janeiro acogerá del 16 al 19 de junio la decimotercera Cumbre Mundial de Cuencas Hidrográficas, que reunirá a representantes de cerca de 80 países para debatir cómo la gestión conjunta del agua puede ayudar a garantizar la seguridad hídrica en medio de la crisis climática.

Organizado por la Red Internacional de los Organismos de Cuenca (RIOB) y la secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del estado de Río de Janeiro, el evento busca impulsar soluciones conjuntas frente a los desafíos de la escasez de agua, la presión urbana y la adaptación al cambio climático.

La cita, que reunirá a representantes gubernamentales, ONG, instituciones financieras internacionales y expertos de decenas de países, también servirá como preparación para la próxima Conferencia de la ONU sobre el Agua, que se celebrará en Abu Dabi en diciembre de este año.

Entre los temas que se discutirán en la cumbre figuran la gestión de datos y el monitoreo hídrico, con el fin de modernizar los sistemas de información y apoyar decisiones más resilientes.

Igualmente, se abordará la adaptación al cambio climático, con énfasis en el control de sequías e inundaciones, así como la necesidad de articular políticas que garanticen coherencia entre la conservación ambiental y la seguridad hídrica.

Otro eje de debate será la economía circular del agua, que busca diversificar el abastecimiento mediante recursos no convencionales.

Se discutirá también la relación entre ciudades y cuencas hidrográficas, que busca adaptar el desarrollo urbano, rural y costero con la protección de los recursos.

La cumbre concluirá el jueves 18 de junio con la Asamblea General de la RIOB, en la que se anunciará el país anfitrión de la próxima edición en 2028 y se formalizará el traspaso de la presidencia de la red de Francia a Brasil, que asumirá la conducción de la RIOB para el período 2026-2028.

El viernes se realizarán visitas técnicas, entre ellas a la Estación de Tratamiento de Agua de Guandú, la mayor planta de tratamiento de agua del mundo en producción continua, y a la bahía de Guanabara. EFE

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