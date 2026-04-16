Representantes del norte israelí cargan contra la tregua con Líbano anunciada por Trump

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Jerusalén, 16 abr (EFE).- Representantes de comunidades del norte de Israel expresaron este jueves fuertes críticas y preocupación después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara un alto el fuego de diez días con el Líbano.

«Los ciudadanos del norte se sienten traicionados hoy una vez más. (…) El hecho de que sea el presidente de los Estados Unidos quien anuncie el alto el fuego solo resalta lo desconectado que está el primer ministro de Israel del pueblo y de la realidad de los residentes del norte», afirmó el jefe del consejo local de la comunidad septentrional de Metula, David Azulai, según recogió el Canal 12 de la televisión israelí.

Trump anunció este jueves que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de diez días, que entrará en vigor a las 22.00 GMT para lograr la paz, después de sostener «excelentes» llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

Por su parte, Moshe Davidovich, jefe del consejo regional de la localidad de Mateh Asher y presidente del Foro de la Línea de Confrontación, cuestionó con dureza el contenido del acuerdo y su implementación.

«Los acuerdos se firman con corbata en Washington, pero el precio se paga aquí: con sangre, con hogares destruidos y con comunidades rotas» declaró Davidovich de acuerdo con el mismo medio.

Davidovich añadió que un alto el fuego que no incluya «la represión letal contra Hizbulá y una zona de seguridad libre de terrorismo hasta el (río) Litani, no es un logro diplomático, sino una sentencia de muerte que nos condena a esperar la próxima masacre».

También subrayó que los habitantes del norte «no son figurantes en un espectáculo de relaciones públicas internacional».

En un tono más institucional, el presidente del Consejo de Kfar Vradim (también en el norte), Eyal Shmueli, afirmó que «las últimas horas han dejado claro que la cuestión de la seguridad en el norte no depende únicamente de nosotros como país».

Además, sostuvo que Netanyahu manifestó su compromiso con el desarrollo de la región, incluyendo incentivos para la integración y la inmigración positiva.

«Confío en que actuará para que estas declaraciones se conviertan en realidad», según declaraciones recogidas por el Canal 12.

A lo largo de la jornada, las sirenas de alerta no han dejado de activarse en distintas localidades del norte de Israel por el lanzamiento de proyectiles y drones por parte de Hizbulá.

El acuerdo de tregua entre Líbano e Israel llega mientras Estados Unidos negocia con Irán una paz duradera y era una de las condiciones para sentar a ambos países a la mesa de negociación.

Cerca de 2.200 personas han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el pasado 2 de marzo, mientras que Hizbulá ha matado a dos personas con sus proyectiles disparados al norte de Israel. Además, 13 soldados israelíes han muerto en combate en el sur del Líbano, uno de ellos por fuego amigo. EFE

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