Representantes iberoamericanos destacan el carácter «estratégico» de la cultura

Barcelona, 10 sep (EFE).- Los participantes en el encuentro iberoamericano sobre cultura, derechos y economía creativa, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), firmaron este miércoles una declaración sobre el carácter «estratégico» de la cultura.

Durante la reunión, celebrada durante dos días en Barcelona, el Foro de viceministros y altas autoridades de cultura, instancia de gobierno del Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas (PIICC), aprobó una declaración de posicionamiento ante la próxima cita de Mondiacult 2025, a partir del día 29 de septiembre, también en la ciudad española.

En esta declaración reafirmaron el «carácter estratégico de la cultura y la economía creativa para el desarrollo sostenible».

Entre las propuestas de la declaración se encuentra la creación de un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico para la cultura o el fortalecimiento de marcos regulatorios frente a la transformación digital y la inteligencia artificial.

También la consolidación de sistemas de datos e indicadores culturales y la promoción de la diversidad cultural iberoamericana, con especial atención a pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y comunidades históricamente excluidas.

Asimismo, se apoya el desarrollo de un «Estatuto de la persona artista» y se incide en la «necesidad» de ampliar la cooperación regional en industrias culturales y creativas, «incluyendo financiamiento, movilidad y circulación de bienes y servicios culturales».

El director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou, al finalizar el encuentro, consideró que Iberoamérica llegará a Mondiacult 2025 con «propuestas concretas y una visión compartida».

A su juicio, la región «está lista para posicionar a la cultura y la creatividad como ejes centrales de la agenda global de sostenibilidad, inclusión y desarrollo».

Las jornadas, celebradas este martes y miércoles, reunieron presencialmente a más de 200 representantes institucionales y agentes culturales de España e Iberoamérica. EFE

