The Swiss voice in the world since 1935

Representantes iberoamericanos destacan el carácter «estratégico» de la cultura

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Barcelona, 10 sep (EFE).- Los participantes en el encuentro iberoamericano sobre cultura, derechos y economía creativa, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), firmaron este miércoles una declaración sobre el carácter «estratégico» de la cultura.

Durante la reunión, celebrada durante dos días en Barcelona, el Foro de viceministros y altas autoridades de cultura, instancia de gobierno del Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas (PIICC), aprobó una declaración de posicionamiento ante la próxima cita de Mondiacult 2025, a partir del día 29 de septiembre, también en la ciudad española.

En esta declaración reafirmaron el «carácter estratégico de la cultura y la economía creativa para el desarrollo sostenible».

Entre las propuestas de la declaración se encuentra la creación de un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico para la cultura o el fortalecimiento de marcos regulatorios frente a la transformación digital y la inteligencia artificial.

También la consolidación de sistemas de datos e indicadores culturales y la promoción de la diversidad cultural iberoamericana, con especial atención a pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y comunidades históricamente excluidas.

Asimismo, se apoya el desarrollo de un «Estatuto de la persona artista» y se incide en la «necesidad» de ampliar la cooperación regional en industrias culturales y creativas, «incluyendo financiamiento, movilidad y circulación de bienes y servicios culturales».

El director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou, al finalizar el encuentro, consideró que Iberoamérica llegará a Mondiacult 2025 con «propuestas concretas y una visión compartida».

A su juicio, la región «está lista para posicionar a la cultura y la creatividad como ejes centrales de la agenda global de sostenibilidad, inclusión y desarrollo».

Las jornadas, celebradas este martes y miércoles, reunieron presencialmente a más de 200 representantes institucionales y agentes culturales de España e Iberoamérica. EFE

id/gb/ram/lsr/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR