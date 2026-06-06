Representantes políticos y civiles de Sudán hablan en Adís Abeba sobre un posible diálogo

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Nairobi, 6 jun (EFE).- Representantes de las principales alianzas políticas y de la sociedad civil de Sudán se reunieron en Adís Abeba bajo el auspicio del Quinteto -integrado por la Unión Africana (UA), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Liga Árabe, la Unión Europea (UE) y la ONU- para abordar un posible diálogo en el país, azotado por una devastadora guerra civil.

«Estas consultas constituyen una importante oportunidad para fomentar el diálogo entre la población civil y los actores políticos sudaneses, promover medidas de fomento de la confianza y respaldar los esfuerzos para establecer un proceso político creíble e inclusivo, capaz de abordar las causas profundas del conflicto y sentar las bases para una paz justa y sostenible», señaló en un comunicado difundido este sábado el Quinteto.

Las reuniones tuvieron lugar entre el miércoles y el viernes en la capital etíope y fueron «difíciles pero fructíferas», al permitir a los participantes «colaborar activamente para elaborar borradores» y analizar las posibles vías para la creación de un comité preparatorio con vistas a «un diálogo político inclusivo entre las partes sudanesas».

«El Quinteto confía en que se están sentando las bases para mantener conversaciones sustantivas con un grupo más amplio de partes interesadas que representen un espectro más extenso de opiniones sudanesas», añadió.

La guerra entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) empezó el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de Estados Unidos-, y ha causado la peor crisis de desplazamiento y hambre del planeta. EFE

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