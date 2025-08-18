Reprograman la lectura del fallo del juicio contra líderes comunitarios salvadoreños

2 minutos

San Salvador, 18 ago (EFE).- El fallo del juicio contra cinco líderes comunitarios y otras tres personas por el supuesto asesinato de una mujer en 1989, en el marco de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), se conocerá el 10 de septiembre y no el 22 de agosto, como se había programado inicialmente.

Así lo confirmó a EFE este lunes un portavoz de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), organización civil a la que pertenecen los también ambientalistas.

El juicio se realizó entre el 29 y 31 de julio pasado en San Salvador en ausencia de los imputados por los cargos de asesinato y agrupaciones ilícitas, y en el que el panel de tres jueces de sentencia dejó abierta la posibilidad de imputarles la privación de libertad.

En 2024, una corte penal dictó en una resolución el sobreseimiento del proceso, pero esta decisión fue revertida por un tribunal de apelaciones, que ordenó un nuevo juicio en otro juzgado.

Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes fueron detenidos el 11 de enero de 2023 y posteriormente procesados.

También es parte de este proceso penal Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en una zona rural del distrito de Victoria y que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.

Además están incluidos en la causa Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.

La Fiscalía General señaló en su momento que “todos los procesados” son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso. EFE

