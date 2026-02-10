Repsol cree que Venezuela tiene que aumentar su producción de petróleo para prosperar

Madrid, 10 feb (EFE).- El consejero delegado de la petrolera española Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró este martes que Venezuela tiene que aumentar «de forma importante» su producción de petróleo para garantizar su desarrollo económico y social, y consideró fundamental que las empresas energéticas que ya operan allí inviertan en el país.

«Si hay que cambiar la situación del país acelerando la producción, generando ingresos fiscales para que puedan tener un desarrollo económico, es muy importante que los que estamos sobre el terreno y tenemos gente y activos invirtamos en Venezuela», dijo Imaz en el 23 Encuentro del Sector Energético, organizado por la escuela de negocios IESE y la consultora Deloitte en Madrid.

Desde su punto de vista, la operación militar de EE.UU. en Venezuela en la que fue depuesto Nicolás Maduro «ha abierto la puerta» a un país «mejor» que ahora necesita, en primer lugar, «estabilización económica y social».

Aquí Repsol juega «un papel importante», subrayó Imaz, quien recordó que el 50 % del sistema eléctrico venezolano depende del gas que produce la multinacional española.

«En este contexto, en los últimos años, muchos sin cobrar ni un sólo dolar por ese gas, hemos mantenido la producción al mismo nivel para que el país no se caiga», apuntó el consejero delegado de Repsol, que considera que la energética es «ahora parte de la solución».

Además, concluyó, Venezuela requiere ahora de un «desarrollo económico y social», y aquí los recursos que tiene «más en su mano son los hidrocarburos», de ahí que -a su juicio- tenga que aumentar «de forma importante» la producción de petróleo. EFE

