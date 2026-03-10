Repsol reduce ligeramente su inversión plurianual, a 11.650 millones de dólares hasta 2028

afp_tickers

2 minutos

El grupo petrolero español Repsol anunció el martes que invertirá un máximo de 10.000 millones de euros (11.650 millones de dólares) hasta 2028, principalmente en la península ibérica y en Estados Unidos, un importe ligeramente inferior a su anterior plan plurianual.

La empresa prevé un «plan de inversión de entre 8.500 y 10.000 millones de euros, con un 55% destinado a España y Portugal y un 34%, a Estados Unidos», indicó en un comunicado, con la actualización de su plan estratégico 2026-2028.

«Un 30% del total irá a proyectos bajos en carbono», detalló el gigante petrolero.

Repsol había anunciado a finales de 2020 un plan de inversiones de 18.300 millones de euros hasta 2025 para «descarbonizarse».

Por otro lado, Repsol precisó este martes que su «producción neta estimada para 2028 se situará en 580.000-600.000 barriles equivalentes de petróleo al día, un 40% en Estados Unidos», uno de sus mercados prioritarios.

Estas proyecciones «podrían verse incrementadas por una potencial mejora de la situación en Venezuela», destacó la empresa, que también se refirió a «la volatilidad provocada por el conflicto en Oriente Medio» en los últimos días.

El director general de Repsol, Josu Jon Imaz, anunció en febrero que la empresa se está «preparando» para «reanudar» sus operaciones en Venezuela, después de la operación militar estadounidense que en enero sacó del poder al líder venezolano Nicolás Maduro.

Imaz dijo esperar poder «aumentar la producción bruta de petróleo en Venezuela en más del 50% durante los próximos 12 meses».

Presente desde 1993 en el país sudamericano cuyo subsuelo alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, Repsol posee allí el 50% del yacimiento de gas offshore Perla, uno de los mayores de América Latina, y participa en varios proyectos conjuntos con la empresa pública PDVSA.

Presente en más de 20 países del mundo, el gigante español obtuvo el año pasado unos beneficios de 2.241 millones de dólares.

rbj/mdm/du/eg