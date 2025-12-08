Republicanos buscan frenar propuesta demócrata de renovar Obamacare por tres años

3 minutos

Washington, 8 dic (EFE).- Los demócratas en el Senado de Estados Unidos se preparan para buscar esta semana una votación que amplíe la vigencia de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) por tres años pero los republicanos rechazan la idea y plantean dirigir los subsidios directamente a los pacientes.

«Quiero que se pague a la gente para que compre su propia atención médica. Las compañías de seguros son propiedad de los demócratas», respondió el presidente Donald Trump este lunes en la Casa Blanca, al ser cuestionado por una reportera sobre la posibilidad de dar continuidad al plan de seguros médicos aprobado durante el Gobierno de Barack Obama en 2010.

De acuerdo con la planificación del Senado, este jueves los demócratas presentarán un proyecto para buscar la extensión del Obamacare y el líder del partido, Chuck Shumer encabeza la iniciativa y en una entrevista televisiva dijo que si los republicanos bloquean el proyecto estarían «mandando las primas por el cielo», advirtiendo los posibles impactos en el coste de la salud.

En su propuesta, los demócratas subrayaron que esta prórroga no solo beneficia a quienes tienen ingresos bajos, sino también a familias de clase media que hoy pueden pagar cobertura asequible gracias a los subsidios.

Por su parte, los republicanos buscan alternativas a la extensión de tres años del Obamacare y algunos legisladores, como Mike Crapo (Idaho) y Bill Cassidy (Luisiana), plantean ampliar la elegibilidad y los fondos para las cuentas de ahorro para la salud, buscando que los estadounidenses tengan una «opción paralela» que reduzca sus primas y les permita disponer de dinero para cubrir gastos médicos, según adelantó el medio especializado Político.

Político informó que, por otra parte, senadores, como Bernie Moreno (Ohio) y Susan Collins (Maine), promueven en privado una extensión más limitada de los subsidios por dos años, con un nuevo límite de ingresos y pago mínimo obligatorio de primas.

Adicionalmente, legisladores como Rick Scott (Florida) y Josh Hawley (Missouri) han propuesto planes centrados en cuentas de ahorro para la salud. Sin embargo, según Politico, es poco probable que los republicanos presenten un plan unificado o propio durante la votación del jueves, cuando el Senado discutirá la medida demócrata.

Según datos oficiales de 2025, alrededor de 44 millones de estadounidenses están cubiertos gracias a planes del Obamacare —ya sea a través de los mercados de seguros o mediante la expansión de Medicaid, lo que equivale a casi uno de cada seis adultos menores de 65 años.

Además, el coste federal de los subsidios que hacen asequible ese seguro ha crecido notablemente: mientras en 2014 ascendía a unos 18.000 millones de dólares, para 2025 se estima alrededor de 138.000 millones anuales, cifra que refleja tanto el aumento en la cobertura como la mayor generosidad de los créditos fiscales.

La discusión para ampliar o dejar fuera estos subsidios fue clave para que el cierre de Gobierno tuviera una vigencia de más de 40 días, siendo el más largo de la historia, debido a que los senadores demócratas buscaron presionar a su contraparte oficialista para dejar con vida el Obamacare, pero al final la ley de financiamiento temporal que reabrió las instituciones del país dejó por fuera el plan de seguros. EFE

