Republicanos de Florida evalúan rediseño de mapa electoral tras impulso de Trump en Texas

Miami (EE.UU.), 8 ago (EFE).- Legisladores republicanos en Florida convocaron un comité para elaborar un nuevo mapa electoral en ese estado, que podría darles hasta cinco nuevos escaños en el Congreso estadounidense, en medio del esfuerzo de sus colegas en Texas que impulsa el presidente, Donald Trump, para preservar su mayoría legislativa en Washington.

El líder de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, envió esta semana un memorando en el que pide a sus colegas sumarse a un Comité Selecto sobre redistribución de distritos congresionales al citar «las conversaciones nacionales que ocurren en otros estados relacionados con los distritos» de las próximas elecciones de «medio término».

Pérez justificó la creación del comité tras un fallo de la Corte de Suprema de Florida que permitió el mes pasado al gobernador, el republicano Ron DeSantis, eliminar un distrito con mayoría de votantes afroamericanos en el norte del estado.

«Por ende, enfocaremos nuestro trabajo en el mapa congresional, que fue sujeto del reciente caso de la Corte Suprema de Florida y cualquier cuestión legal relevante», expuso Pérez en su escrito.

El esfuerzo en Florida, donde hay 20 congresistas republicanos y ocho demócratas, se anuncia en medio de la batalla que promueve Trump para crear un nuevo mapa de distritos en Texas que garantice cinco nuevos asientos para su partido en la Cámara de Representantes estadounidense.

El mandatario fomenta estos esfuerzos, que se replicarían en estados como Indiana y Ohio, para preservar su mayoría en la Cámara Baja (219-212) ante las elecciones parciales de 2026.

El legislador demócrata Maxwell Frost, quien representa al centro de Florida, denunció que es «un intento desesperado» de los republicanos «para aferrarse a su mayoría» en el Congreso tras votar medidas impopulares como «la grande y hermosa ley» de presupuesto del presidente.

«Trump y los congresistas republicanos saben que están en camino a perder la Cámara de Representantes en 2026. Acaban de votar para quitarle comida y atención médica a las familias trabajadoras para pagar los recortes de impuestos a sus donantes multimillonarios y saben que no pueden defender eso en las urnas», manifestó.

La congresista estatal Anna Eskamani, demócrata que representa a Orlando, prometió que «harán todo lo que puedan para luchar» contra el esfuerzo de los republicanos en Florida.

El conflicto político en Texas amenaza con escalar a nivel nacional después de que el FBI aceptó el jueves ayudar a las autoridades estatales a localizar a los más de 50 legisladores demócratas que salieron del estado para boicotear la votación destinada a rediseñar el mapa electoral. EFE

