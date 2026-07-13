Republicanos y demócratas rinden homenaje al senador fallecido Lindsey Graham en el Senado

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Washington, 13 jul (EFE).- Republicanos y demócratas rindieron homenaje este lunes al senador fallecido Lindsey Graham en un acto bipartidista celebrado en el Senado después de que la Cámara Alta retomara la actividad legislativa tras dos semanas de receso.

Graham, que falleció a los 71 años el pasado sábado, sufrió un problema en una arteria que se desgarró, según el informe preliminar de la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia entregado este domingo.

La muerte de Graham, senador desde 1983 y uno de los principales aliados en el Senado del presidente, Donald Trump, ha supuesto una conmoción en la Cámara Alta y ha concitado el recuerdo de republicanos y demócratas en el acto del lunes, que comenzó con una oración seguida de varios discursos.

Por otra parte, Trump recomendó este lunes al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, que nombre de forma interina a Darline Graham Nordone, hermana del fallecido senador republicano, para ocupar su escaño vacante en el Senado.

«Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!», escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

Los republicanos deben buscar un reemplazo en tiempo récord para uno de sus senadores más influyentes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

La legislación de Carolina del Sur establece que, cuando queda vacante un escaño en el Senado federal, corresponde al gobernador designar un sustituto temporal hasta la celebración de una elección especial para seleccionar, en este caso, al candidato republicano que se presentará a los próximos comicios legislativos.

Además, la muerte de Graham complica la agenda legislativa del Partido Republicano en el Senado, a la que se suma la ausencia del senador Mitch McConnell, que permanece hospitalizado y que aseguró este domingo que aún no puede incorporarse al escaño.

De esta manera, los republicanos ven reducida su ajustada mayoría en la Cámara Alta con 51 escaños frente a los 47 de los demócratas.

Hasta las elecciones de medio mandato, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre y que renovarán el Congreso y un tercio del Senado, la Cámara Alta tiene siete semanas de actividad legislativa y varias leyes destacadas pendientes de aprobación. EFE

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