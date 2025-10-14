Requisadas camisas y recuerdos ilegales de Maradona en la zona de su mural en Nápoles

Roma, 14 oct (EFE).- La Policía municipal de la ciudad italiana de Nápoles (sur) requisó este martes camisetas y objetos sobre Diego Armando Maradona vendidos ilegalmente cerca del mural que le recuerda, punto de peregrinaje para los fanáticos del astro argentino.

Los agentes accedieron esta mañana a la plazoleta donde se encuentra este auténtico santuario dedicado al ‘Pibe de Oro’, en los conocidos como Barrios Españoles, para requisar los objetos vendidos de forma ilegal, según recogen los medios locales.

Entre las piezas incautadas había camisetas, fotografías y otros objetos que recordaban al astro argentino y sus proezas, venerado en esta gran capital del sur italiano por sus años en el Nápoles (1984-1991), cuando conquistó dos ‘Scudetti’ (títulos ligueros).

Asimismo los agentes cubrieron algunos de los altares populares en la zona dedicados a su memoria.

Este antiguo barrio del centro napolitano se convirtió en una meta de peregrinación para los amantes del ‘calcio’ por la presencia de un enorme mural del futbolista argentino en la fachada de un edificio pintado en 1990, el año del segundo ‘Scudetto’.

La ciudad ha prácticamente divinizado a Maradona, dedicándole altares en sus calles o exponiendo algunos objetos que presuntamente le pertenecieron, como un mechón de pelo en un bar del centro.

Por eso sintió especialmente su fallecimiento en noviembre de 2020, cuando una multitud de personas acudió a esta zona para homenajearle a pesar del confinamiento dictado por la pandemia. EFE

