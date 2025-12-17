Requisadas en Portugal decenas de pinturas falsamente atribuidas a Dominguez Alvarez

Lisboa, 17 dic (EFE).- La Policía portuguesa anunció este miércoles la incautación de 45 obras falsificadas, «casi todas» atribuidas al pintor luso José Dominguez Alvarez, que dejó un legado con una marcada influencia española.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que las obras fueron requisadas durante una operación en la que realizaron 15 registros y fueron declaradas sospechosas formales 4 personas y una entidad por delitos de falsificación de documento, uso de obra falsificada, estafa y asociación criminal.

Las obras incautadas han sido «casi todas falsamente atribuidas al pintor portuense Dominguez Alvarez», precisó la PJ, que añadió que ya se habían introducido en el mercado de arte y habían sido comercializadas a través de subastas y galerías.

Tras localizarlas, fueron decomisadas por los agentes, que comprobaron que las obras carecían «en su mayoría» de la firma del autor y que iban acompañadas de certificados emitidos por académicos y expertos de arte.

Las obras se encontraban «mayoritariamente» en manos de terceros que las habían adquirido «de buena fe» y que pensaban que se trataban de originales, «ocasionando abultados perjuicios», aclaró el cuerpo policial.

La PJ aseguró que la investigación va a continuar con los exámenes y análisis necesarios de los elementos incautados, y espera que durante las pesquisas puedan identificar a otros responsables.

Dominguez Alvarez (1906-1942), nacido en Oporto y de padres gallegos, se naturalizó portugués en la década de 1930 para huir de la Guerra Civil española.

Importante figura del segundo modernismo portugués, dejó un legado marcado por paisajes urbanos y rurales de Portugal y España y retratos, marcados por las lecciones aprendidas de El Greco y de pintores españoles contemporáneos.

Su obra fue integrada en 2006 en las celebraciones del 50º aniversario de la Fundación Calouste Gulbenkian, uno de los centros culturales más importantes de Portugal. EFE

