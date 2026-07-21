Requisan en el aeropuerto de Roma cuatro lingotes de oro llevado en maletas desde España

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Roma, 21 jul (EFE).- Las autoridades italianas han requisado en el aeropuerto de Roma Fiumicino una parte de un cargamento de doce lingotes de oro llevado en maletas por dos personas procedentes de España, según ha informado este martes la policía.

La Guardia de Finanza (policía aduanera italiana) ha informado en un comunicado que el valor del oro incautado ronda los 2,2 millones de euros.

El cargamento estaba compuesto por un total de 12 lingotes de oro puro, con un peso superior a los 62 kilos y un valor de 8 millones de euros, y fue detectado durante los controles de pasajeros llegados al principal aeropuerto de Roma e Italia.

El metal precioso era transportado en el equipaje de dos viajeros procedentes del aeropuerto español de Sevilla (sur), según explican a EFE fuentes policiales.

Las autoridades constataron entonces que el oro estaba siendo introducido en territorio italiano «sin la documentación aduanera obligatoria» y por eso procedieron a su incautación parcial.

Por esta práctica la legislación vigente solo permite una sanción administrativa de máximo un millón de euros a cada uno de los viajeros. Por eso, los agentes decomisaron un total de 4 lingotes, por un valor superior a los 2 millones de euros.

El resto de los lingotes quedó en manos de los dos afectados por esta medida.

La legislación europea regula el flujo de dinero en efectivo y de oro, tanto de inversión como para su fundición, y establece que su transporte debe ser objeto de una declaración aduanera previa y obligatoria antes de antes de atravesar una frontera.

La Guardia de Finanza ha justificado el bloqueo de esta parte del cargamento ante «la total omisión de esta declaración» y dado que se había superado el límite de circulación de capitales, fijado por la legislación en 10.000 euros. EFE

gsm/jgb

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