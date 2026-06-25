Rescatada sin vida la tercera persona que quedó sepultada por un derrumbe en Honduras

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(Actualiza con el hallazgo de la tercera víctima)

Tegucigalpa, 24 jun (EFE).- El Cuerpo de Bomberos de Honduras rescató este miércoles los restos de la tercera persona que quedó sepultada el martes en las oficinas de una bodega de una empresa, a causa de un gran derrumbe en el sur de Tegucigalpa, la capital del país centroamericano, que ha dejado tres fallecidos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, dijo a los periodistas que los restos de Karen Muñoz, la tercera víctima, fueron rescatados después de «una limpieza alrededor de su cuerpo», primero con maquinaria y después manualmente, en una parte alta del inmueble, donde el peligro era mayor porque se temía que se produjera «un deslave».

La remoción de toneladas de tierra con maquinaria finalizó hacia las 21:00 horas locales (03:00 GMT) y luego del rescate de Muñoz se dio por finalizada la jornada, que se inició el martes entre las 07:00 y 08:00 horas (13:00 y 14:00 GMT), con la participación de 230 bomberos, indicó Artica.

Lester Ramírez, esposo de Karen Muñoz, permaneció en el sitio del desastre desde que se enteró que ella, a quien había ido a dejar al trabajo a las 06:00 horas del martes (12:00 GMT), era una de las personas soterradas.

Las otras dos víctimas del derrumbe son Claudia Suyapa Garay y Félix Muñoz. Garay, quien fue sepultada hoy, fue rescatada el mismo martes en horas de la noche, mientras que Muñoz hacia el mediodía de hoy, tiempo local.

Conmocionado por la tragedia, y llorando, Ramírez pedía que le ayudaran a rescatar a su esposa, con la esperanza de encontrarla viva.

Según informes del Cuerpo de Bomberos, las tres personas quedaron soterradas en las oficinas de una bodega de unos 80 metros cuadrados, de una empresa cuya instalación fue impactada por el derrumbe de un cerro, por causas que son investigadas.

Más de una veintena de personas lograron salir con vida del sitio, mientras que otras fueron rescatadas pocas horas después del derrumbe con ayuda de elementos del Cuerpo de Bomberos utilizando cuerdas y escaleras.

Más de 300 socorristas de los bomberos, la estatal Comisión Permanente de Contingencias, Cruz Roja, Cruz Verde y las Fuerzas Armadas, que además se sumaron con equipo canino, entre otras instituciones, participaron en las labores de rescate. EFE

gr/rrt

(foto)(vídeo)